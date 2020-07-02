Son dakika haberleri | Adana Barosu'nda ruhsat töreni
Son dakika haberleri... Adana Barosu'nda staj dönemini başarıyla tamamlayan 4 yeni avukat ruhsatlarını törenle aldı.
02.07.2020 18:47 | Son Güncelleme: 02.07.2020 19:45
Adana Barosu'nda staj dönemini başarıyla tamamlayan 4 yeni avukat ruhsatlarını törenle aldı.
Adana Baro Başkanlık Odası'nda düzenlenen törende meslek yemini
eden İmran
Taş, Ezgi Civan, Mehmet Ali Dinibütün ve Şule Aydemir avukatlığa adım attı.
Yeni avukatlara ruhsatlarını veren Baro Başkanı Veli Küçük, genç meslektaşlarını kutlayarak,
başarılı bir meslek yaşamı diledi.
Genç avukatlara cübbelerini ise yanlarında staj yaptıkları avukatlar giydirdi.
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Kaynak: AA