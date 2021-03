Son dakika haberleri: ADANA Bakan Dönmez'den Adana'ya doğalgaz ve elektrik dağıtım şebekesi yatırımı müjdesi

Bakan Dönmez'den Adana'ya doğalgaz ve elektrik dağıtım şebekesi yatırımı müjdesi (2)

TÜRKİYE'NİN EN ESKİ FAALİYET GÖSTEREN HİDROELEKTRİK SANTRALİNDE İNCELEME

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bir dizi temaslarda bulunmak üzere geldiği Adana'da Seyhan 1 Hidroelektrik Santrali'ni ziyaret etti. Burada çalışanlarla sohbet eden

Bakan Dönmez ve beraberindeki heyet, tesiste incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Bakan Dönmez, burada yaptığı açıklamada, Seyhan 1 Hidroelektrik Santrali'nin Türkiye'deki çalışmakta olan en eski tesis olduğunu söyledi.

Tesisin 1952 yılında yapımına başlandığını ve 1956 yılında işletmeye alındığını aktaran Bakan Dönmez, "1956 yılında işletmeye alınan bu santral hala saat gibi tıkır tıkır çalışıyor. Bu santral rahmetli eski Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel'in ilk mühendislik hayatına başladığında çalıştığı bir tesis. O günden bugüne hizmet vermeye devam ediyor. Bu tesis sadece elektrik üretimi amaçlı değil, aynı zamanda sulama ihtiyacını da karşılayan bir tesis. O günden bugüne sadece Seyhan değil, özellikle Fırat havzasında takiben Dicle havzasında, İç Anadolu'da, Karadeniz'de yüzlerce hidroelektrik santrali yaptık. Bugün itibarıyla neredeyse 32 bin megavata yaklaşan bir hidroelektrik kapasitesinden bahsediyoruz. Bu Avrupa ve dünyadaki birçok ülkenin toplam kurulu gücünden daha fazla bir büyüklüğü ifade ediyor. Bundan sonra da hidroelektrik santrallerimiz başta olmak üzere yenilenebilir enerji kaynakları; rüzgar, güneş, jeotermal ve biyogaz gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesislerinin yapımına devam edeceğiz" dedi.

'HER YIL SİSTEME BİNER MEGAVAT RÜZGAR VE GÜNEŞ SANTRALİ EKLEMİŞ OLACAĞIZ'

Elektrik üretim projelerinin ilkinin güneş enerjisi olduğunu aktaran Bakan Dönmez, "Ayrıca rüzgar santrali ihalemiz vardı. Onların da projelendirme ve diğer çalışmaları hazırlıkları devam ediyor. Her iki teknolojide de yüzde 60'ın üzerinde yerliliği hedeflemiştik. Geçtiğimiz hafta güneş santrallerinin yarışması için teklifleri aldık. Yaklaşık 73 yarışma yapılacak. Özellikle Türkiye'nin istikrarına ve gelişmesine güvenen özel sektör yatırımcılarının bir göstergesi olarak değerlendiriyoruz. Önümüzdeki haftalardan itibaren de teklifler açılacak ve şeffaf bir şekilde yarışmalar açık eksiltme suretiyle tamamlanmış olacak. Hedefimiz her yıl bin megavat güneş, bin megavat rüzgar yarışmalarını yapmak. Dolayısıyla bunlar 3-5 sene içerisinde hayata geçeceğini ön görüyoruz. Her yıl sisteme biner megavat rüzgar ve güneş santralini eklemiş olacağız?? ifadelerini kullandı.

'ÜRETTİĞİMİZ ELEKTRİĞİN YÜZDE 43'ÜNÜ YENİLENEBİLİR'

Üretilen elektriğin yaklaşık yüzde 43'ünün yenilenebilir kaynaklardan elde edildiğine dikkat çeken Bakan Dönemz, "Yüzde 20 civarında da yerli diğer kaynaklardan elde ettik. İnşallah bu sene de bu seviyeleri hedefliyoruz. Yenilenebilir kaynak üretiminde en önemli kaynaklardan birisi meteorolojik şartlar. Eğer o yıl yağışlı geçerse hidroelektrik üretim kapasitemiz artıyor. Kurak geçen yılda aynı tesislerde daha az miktarda elektrik üretmiş oluyoruz. Bu da yenilenebilir elektrik kaynaklarımızda yüzde 40 ila yüzde 50 seviyesinde üretim yapma imkanı sunuyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı