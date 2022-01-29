Son dakika haberleri... Adalet Bakanlığına atanan Bozdağ'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
AA, Aybüke İnal Kamacı - Güncel
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Son dakika haberler: Adalet Bakanlığına atanan Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.
Adalet Bakanlığına atanan Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.
Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile Adalet Bakanlığı görevine atanan Bozdağ, Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Bozdağ, paylaşımında şunları kaydetti:
"Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı görevini şahsıma emanet eden Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a takdir/tensipleri için şükranlarımı sunuyorum. Adalet Bakanı'mız Abdulhamit Gül kardeşime hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Allah yardımcımız olsun."
AA / Aybüke İnal Kamacı - Güncel