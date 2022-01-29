Son dakika haberleri... Adalet Bakanlığına atanan Bozdağ'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Adalet Bakanlığına atanan Bozdağ'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

AA, Aybüke İnal Kamacı - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri... Adalet Bakanlığına atanan Bozdağ'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Son dakika haberler: Adalet Bakanlığına atanan Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Adalet Bakanlığına atanan Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile Adalet Bakanlığı görevine atanan Bozdağ, Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Bozdağ, paylaşımında şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı görevini şahsıma emanet eden Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a takdir/tensipleri için şükranlarımı sunuyorum. Adalet Bakanı'mız Abdulhamit Gül kardeşime hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Allah yardımcımız olsun."

AA / Aybüke İnal Kamacı - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Bekir Bozdağ, Adalet, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title