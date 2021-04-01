Son dakika haberleri: Adalet Bakanı Gül tarafından Adli Görüşme Odalarının kullanımına ilişkin başsavcılıklara ve adalet komisyonlarına genelge gönderildi.
Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ - Haberler | Güncel
Son dakika haberine göre Adalet Bakanı Gül tarafından Adli Görüşme Odalarının kullanımına ilişkin başsavcılıklara ve adalet komisyonlarına genelge gönderildi.
Adalet Bakanı Gül tarafından Adli Görüşme Odalarının kullanımına ilişkin başsavcılıklara ve adalet komisyonlarına genelge gönderildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ