Bakan Gül'den CHP'li Sağlar'a tepki
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Bakan Gül'den CHP'li Sağlar'a tepki

31.12.2020 11:05 | Son Güncelleme: 31.12.2020 11:20
Bakan Gül'den CHP'li Sağlar'a tepki

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, CHP'li Fikri Sağlar'ın açıklamalarına tepki göstererek, "Ayrımcı siyaset, ötekileştirici dil, kılık kıyafet faşizmi tarihin köhnemiş fikirler mezarlığına gömülmüştür.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, CHP'li Fikri Sağlar'ın açıklamalarına tepki göstererek, "Ayrımcı siyaset, ötekileştirici dil, kılık kıyafet faşizmi tarihin köhnemiş fikirler mezarlığına gömülmüştür. İnsanlık için koronadan tehlikeli bu fikri hortlatmak isteyen zihniyet asla amacına ulaşamayacaktır" dedi.

CHP'li Sağlar'ın katıldığı bir televizyon programında yaptığı "Ben yargılandığım zaman türbanlı bir hakimin karşısına gittiğimde benimle ilgili haklarımı koruyacağı ve adaleti yerine getirebileceği konusunda kuşkum var" açıklamasına Adalet Bakanı Gül'den tepki geldi. Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Herkes bu ülkenin eşit ve birinci sınıf vatandaşıdır. Ayrımcı siyaset, ötekileştirici dil, kılık kıyafet faşizmi tarihin köhnemiş fikirler mezarlığına gömülmüştür. İnsanlık için koronadan tehlikeli bu fikri hortlatmak isteyen zihniyet asla amacına ulaşamayacaktır" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Müge Anlı Hülya Avşar Çağla Şıkel Seren Serengil
Spor Güven Yalçın Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Ocak Türk Maltepe Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bakan Gül'den CHP'li Sağlar'a tepki - Haberler Politika
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.12.2020 11:20:44. #1.15#
title