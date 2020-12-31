Bakan Gül'den CHP'li Sağlar'a tepki

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, CHP'li Fikri Sağlar'ın açıklamalarına tepki göstererek, "Ayrımcı siyaset, ötekileştirici dil, kılık kıyafet faşizmi tarihin köhnemiş fikirler mezarlığına gömülmüştür. İnsanlık için koronadan tehlikeli bu fikri hortlatmak isteyen zihniyet asla amacına ulaşamayacaktır" dedi.

CHP'li Sağlar'ın katıldığı bir televizyon programında yaptığı "Ben yargılandığım zaman türbanlı bir hakimin karşısına gittiğimde benimle ilgili haklarımı koruyacağı ve adaleti yerine getirebileceği konusunda kuşkum var" açıklamasına Adalet Bakanı Gül'den tepki geldi. Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Herkes bu ülkenin eşit ve birinci sınıf vatandaşıdır. Ayrımcı siyaset, ötekileştirici dil, kılık kıyafet faşizmi tarihin köhnemiş fikirler mezarlığına gömülmüştür. İnsanlık için koronadan tehlikeli bu fikri hortlatmak isteyen zihniyet asla amacına ulaşamayacaktır" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı