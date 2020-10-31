Son dakika haberleri: Adalet Bakanı Gül: "İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır.

Edinilen son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamaları -Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün açıklamaları Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan depremin ardından, İzmir'in Bayraklı ilçesinde basın...