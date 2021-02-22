Son dakika haberleri... Adalet Bakanı Gül: "İnfaz koruma memuru, mübaşir, zabıt katibi, psikolog gibi çeşitli kadrolara 13 bin 202 yeni personel alıyoruz."
22.02.2021 09:55 | Son Güncelleme: 22.02.2021 09:58
Son dakika gündem haberi: Adalet Bakanı Gül: "İnfaz koruma memuru, mübaşir, zabıt katibi, psikolog gibi çeşitli kadrolara 13 bin 202 yeni personel alıyoruz.
Adalet Bakanı Gül: "İnfaz koruma memuru, mübaşir, zabıt katibi, psikolog gibi çeşitli kadrolara 13 bin 202 yeni personel alıyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ