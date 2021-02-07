Son dakika haberleri | Adalet Bakanı Gül, Gaziantep'e "Gazilik" unvanı verilişinin 100. yıl dönümünü kutladı
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Son dakika haberleri | Adalet Bakanı Gül, Gaziantep'e "Gazilik" unvanı verilişinin 100. yıl dönümünü kutladı

07.02.2021 12:11 | Son Güncelleme: 07.02.2021 12:14
Son dakika haberleri | Adalet Bakanı Gül, Gaziantep'e

Son dakika haberler: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'e "Gazilik" unvanı verilişinin 100. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'e "Gazilik" unvanı verilişinin 100. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gül, mesajında, İstiklal Mücadelesi'nin sembol şehirlerinden Gaziantep'e, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Gazilik unvanı verilişinin 100. yıl dönümü onurla yaşadıklarını belirtti.

Ülkenin tam bağımsızlık yolundaki ilerleyişinde, Gaziantep'in destansı mücadelesinin Anadolu'nun diğer şehirlerine moral ve ilham kaynağı olduğuna dikkati çeken Gül, şunları kaydetti:

"Şahinbeyler, Şehitkamiller, Karayılanlar ve nice isimsiz kahramanlar işgalciler karşısına iman dolu, korkusuz yürekleriyle dikilmiş, nüfusunun dörtte biri şehit düşen şehrimizi düşman çizmelerine çiğnetmemiştir. Kuvayımilliye ruhuyla unutulmaz bir istiklal mücadelesi veren Antep halkı, kanları ve canları pahasına vatanlarını savunarak Kurtuluş Savaşı'mızın unutulmaz zaferlerinden birini bizlere miras bırakırken, şehrimize de Gazilik unvanını kazandırmıştır. Bu unvanı, büyük bir onur, vakar ve sorumlulukla taşımaya ve tarihimize yön veren değerlerimiz üzerinde titremeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde, şehrimizin ve ülkemizin refahı, kalkınması ve istikrarı için durmadan, yorulmadan müreffeh bir Türkiye uğruna gayretle çalışacağız.

Bu duygularla, Gaziantep'imize Gazilik unvanı verilişinin 100. yıl dönümünü coşkuyla kutluyor, canlarını ortaya koyarak bu aziz şehri düşman işgalinden kurtaran 6 bin 317 kahraman şehidimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal

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