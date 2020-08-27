Son dakika haberleri: Adalet Bakanı Gül'den başsavcılıklara korona virüs uyarısı
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Son dakika haberleri: Adalet Bakanı Gül'den başsavcılıklara korona virüs uyarısı

Bir son dakika haberine göre Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 1 Eylül'de başlayacak adli yılla birlikte adliyelerde yeni tip korona virüse karşı tedbirlere uyulması konusunda başsavcılıkları uyardı.

Son dakika haberleri: Adalet Bakanı Gül'den başsavcılıklara korona virüs uyarısı
27.08.2020 17:49 | Son Güncelleme: 27.08.2020 17:52

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 1 Eylül'de başlayacak adli yılla birlikte adliyelerde yeni tip korona virüse karşı tedbirlere uyulması konusunda başsavcılıkları uyardı. Gül, Adalet Hizmetlerinde Koronavirüs Tedbirleri Kapsamında Yeni Çalışma Esasları Kılavuzu'nda yer alan önlemleri hatırlatarak, yeni dönemde de tedbirlere aynı titizlikle uyulmasını istedi.

1 Eylül'de başlayacak adli yılla birlikte adliyelerde hakim-savcı, adli personel ile vatandaşların korunması, salgının bulaşma riskinin azaltılması ve yayılmasının engellenmesi amacıyla bir yazı yayımlandı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül imzalı, "Covid-19 Salgınına Yönelik Tedbirler" konu başlıklı yazıda Sağlık Bakanlığının kararları ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda adliyelerde alınan önlemlerin salgının bulaşma riskinin azaltılmasında önemli katkısı olduğu belirtildi. Söz konusu yazıda adliyelerde alınacak tedbirleri belirleyen ve 29 Mayıs 2020'de yayınlanan "Adalet Hizmetlerinde Koronavirüs Tedbirleri Kapsamında Yeni Çalışma Esasları Kılavuzu"nda yer alan önlemler hatırlatılarak, yeni dönemde de kılavuzda yer alan tedbirlere aynı titizlikle riayet edilmesi istendi.

10 maddelik hatırlatma

Kılavuzda yer alan önlemlerin ilk günden itibaren adliyelerde hemen hayata geçirildiği ve uygulandığına dikkat çekilen yazıda, salgınla ilgili 10 maddelik hatırlatmada bulunuldu. Buna göre, Yeni Çalışma Esasları Kılavuzu'nda yer alan tedbirlere titizlikle riayet edilecek. Adliye girişlerinde ve bina içlerinde yoğunluğu ve beklemeyi önleyecek ilave uygulamalar hayata geçirilecek. Hizmet binalarının temizliğine ve maske kullanımına dikkat edilecek. Fiziki teması en aza indirmek için ön büroların faaliyetleri artacak. Covid-19 tanısı konulan ya da temaslı olması nedeniyle takibe alınan personele ilişkin işlemler gecikmeksizin yapılacak ve bu personelin tedavi süreçlerindeki ihtiyaçları takip edilecek. Çalışma alanlarında bulunabilecek kişi sayısı kılavuzda yer alan esaslara uygun biçimde ayarlanacak. Kılavuzda yer alan önlemlerin hayata geçirilmesi için hijyen malzemeleri ile ekipmanların hizmetlerin aksamasına sebebiyet vermeyecek şekilde temin edilecek. Tutukluların ceza infaz kurumlarından, adliyelere nakilleri sırasında gerekli önlemler alınacak. İcra ve iflas dairelerinde vatandaşlar ile avukatların işlerini kolaylaştıracak ilave önlemler hayata geçirilecek. Ayrıca il bazında alınmasında yarar görülen tedbirler de il pandemi kurulları ile görüşülerek alınacak.

Adalet Bakanlığından esnek çalışma genelgesi

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi sonrasında Adalet Bakanlığı da esnek çalışma genelgesi yayımladı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül imzalı "Covid-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler" konu başlıklı genelge, Bakanlık merkez ve diğer bağlı birimler ile tüm başsavcılıklara ve bölge idare mahkemesi başkanlıklarına gönderildi. Genelgede, esnek çalışmaya dair yetki birim amirlerine bırakılarak, esnek çalışmanın iş ve personel durumu gözetilerek ve hizmeti aksatmayacak şekilde yapılması istendi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

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