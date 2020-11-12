Son dakika haberleri: Adalet Bakanı Gül: "Bırakın adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun. Yargı konjonktüre, birilerinin dediğine bakmaz. Yargı dosyaya, vicdanına,...
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Son dakika haberleri: Adalet Bakanı Gül: "Bırakın adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun. Yargı konjonktüre, birilerinin dediğine bakmaz. Yargı dosyaya, vicdanına,...

12.11.2020 10:15 | Son Güncelleme: 12.11.2020 10:18
Son dakika haberleri: Adalet Bakanı Gül:

Gelen son dakika haberine göre Adalet Bakanı Gül: "Bırakın adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun. Yargı konjonktüre, birilerinin dediğine bakmaz. Yargı dosyaya, vicdanına, hukuka, Anayasa'ya bakar. Bizim beklentimiz budur.

Adalet Bakanı Gül: "Bırakın adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun. Yargı konjonktüre, birilerinin dediğine bakmaz. Yargı dosyaya, vicdanına, hukuka, Anayasa'ya bakar. Bizim beklentimiz budur."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aylin Dal

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