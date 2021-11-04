Son dakika haberleri... Adalet Bakanı Gül, Almanya'daki NSU terör örgütünün eylemlerinin aydınlatılmasını istedi
AA / İsmet Karakaş - Haberler | Güncel
Edinilen son dakika haberine göre Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Almanya'da ırkçı saldırılarda hayatını kaybedenlerin ailelerinin adalet arayışını desteklediğini belirterek, "NSU terör örgütü eylemleri, tüm yönleriyle ve ciddiyetle aydınlatılmalıdır.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Almanya'da ırkçı saldırılarda hayatını kaybedenlerin ailelerinin adalet arayışını desteklediğini belirterek, "NSU terör örgütü eylemleri, tüm yönleriyle ve ciddiyetle aydınlatılmalıdır." ifadesini kullandı.
Bakan Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Almanya'da NSU cinayetlerinin açığa çıkışının 10. yılında, maktul ailelerinin adalet arayışını destekliyor, ırkçı saldırılarda hayatını kaybeden kardeşlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum. NSU terör örgütü eylemleri tüm yönleriyle ve ciddiyetle aydınlatılmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.
AA / İsmet Karakaş - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet