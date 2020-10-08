Son dakika haberleri | Adalet Bakanı Gül: "(AİHM'in, Ermenistan'ın başvurusu üzerine verdiği karar) Siyasi ve asla...
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Son dakika haberleri | Adalet Bakanı Gül: "(AİHM'in, Ermenistan'ın başvurusu üzerine verdiği karar) Siyasi ve asla...

08.10.2020 11:45 | Son Güncelleme: 08.10.2020 11:48
Son dakika haberleri | Adalet Bakanı Gül:

Son dakika gündem haberi... Adalet Bakanı Gül: "(AİHM'in, Ermenistan'ın başvurusu üzerine verdiği karar) Siyasi ve asla ülkemizden bilgi dahi alınmadan verilmiş bir karardır.

Adalet Bakanı Gül: "(AİHM'in, Ermenistan'ın başvurusu üzerine verdiği karar) Siyasi ve asla ülkemizden bilgi dahi alınmadan verilmiş bir karardır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ

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