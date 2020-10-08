Son dakika haberleri | Adalet Bakanı Gül: "(AİHM'in, Ermenistan'ın başvurusu üzerine verdiği karar) Siyasi ve asla...

Son dakika gündem haberi... Adalet Bakanı Gül: "(AİHM'in, Ermenistan'ın başvurusu üzerine verdiği karar) Siyasi ve asla ülkemizden bilgi dahi alınmadan verilmiş bir karardır.