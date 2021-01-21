Son dakika haberleri | Adalet Bakanı Gül: "Adalet Bakanının hakim, savcı cübbesi yoktur, görevim süresince o cübbeyi giymedim ve giymeyeceğim."
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Son dakika haberleri | Adalet Bakanı Gül: "Adalet Bakanının hakim, savcı cübbesi yoktur, görevim süresince o cübbeyi giymedim ve giymeyeceğim."

21.01.2021 10:27 | Son Güncelleme: 21.01.2021 10:30
Son dakika haberleri | Adalet Bakanı Gül:

Gelen son dakika haberine göre Adalet Bakanı Gül: "Adalet Bakanının hakim, savcı cübbesi yoktur, görevim süresince o cübbeyi giymedim ve giymeyeceğim."

Adalet Bakanı Gül: "Adalet Bakanının hakim, savcı cübbesi yoktur, görevim süresince o cübbeyi giymedim ve giymeyeceğim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ

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