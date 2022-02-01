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Son dakika haberleri! Adalet Bakanı Bozdağ, HSK üyelerini kabul etti

AA, Kemal Karadağ - Güncel
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Son dakika haberleri! Adalet Bakanı Bozdağ, HSK üyelerini kabul etti

Son dakika gündem haberi: Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeleri, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeleri, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Bakan Bozdağ, HSK Başkanvekili Mehmet Akif Ekinci ve üyelerle Adalet Bakanlığında görüştü.

Ekinci ve üyeler, Bozdağ'a yeni görevinde başarı dileklerini iletti.

AA / Kemal Karadağ - Güncel

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