Son dakika haberleri... Adalet Bakanı Bozdağ, Giresun'da öldürülen 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ün babası Bekir Şentürk'ü telefonla arayarak olayın takipçisi olduğunu bildirdi.
AA, Kemal Karadağ - Güncel
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Edinilen son dakika haberine göre Adalet Bakanı Bozdağ, Giresun'da öldürülen 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ün babası Bekir Şentürk'ü telefonla arayarak olayın takipçisi olduğunu bildirdi.
GİRESUN (AA) - Adalet Bakanı Bozdağ, Giresun'da öldürülen 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ün babası Bekir Şentürk'ü telefonla arayarak olayın takipçisi olduğunu bildirdi.
AA / Kemal Karadağ - Güncel