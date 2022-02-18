Son dakika haberleri... Adalet Bakanı Bozdağ, Giresun'da öldürülen 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ün babası Bekir Şentürk'ü telefonla arayarak olayın takipçisi olduğunu bildirdi. - Haberler
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Son dakika haberleri... Adalet Bakanı Bozdağ, Giresun'da öldürülen 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ün babası Bekir Şentürk'ü telefonla arayarak olayın takipçisi olduğunu bildirdi.

AA, Kemal Karadağ - Güncel
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Son dakika haberleri... Adalet Bakanı Bozdağ, Giresun'da öldürülen 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ün babası Bekir Şentürk'ü telefonla arayarak olayın takipçisi olduğunu bildirdi.

Edinilen son dakika haberine göre Adalet Bakanı Bozdağ, Giresun'da öldürülen 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ün babası Bekir Şentürk'ü telefonla arayarak olayın takipçisi olduğunu bildirdi.

GİRESUN (AA) - Adalet Bakanı Bozdağ, Giresun'da öldürülen 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ün babası Bekir Şentürk'ü telefonla arayarak olayın takipçisi olduğunu bildirdi.

AA / Kemal Karadağ - Güncel

Adalet Bakanı, Bekir Şentürk, Sıla Şentürk, Giresun, Güncel, Haberler

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