Son dakika haberleri! Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İzmir'de silahla tehdit edilen avukatı ziyaret etti Açıklaması
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Son dakika haberleri! Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İzmir'de silahla tehdit edilen avukatı ziyaret etti Açıklaması

Son dakika haberleri! Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İzmir'de silahla tehdit edilen avukatı ziyaret etti Açıklaması
Anadolu Ajansı / Meriç Ürer - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İzmir'de haziran ayında haciz işlemi sırasında silahla tehdit edilen avukat ile haciz memuruna geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İzmir'de haziran ayında haciz işlemi sırasında silahla tehdit edilen avukat ile haciz memuruna geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

İzmir programı kapsamında Vali Yavuz Selim Köşger'i ziyaret eden Bakan Gül, daha sonra İzmir Adliye Sarayına geçti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre ve İzmir Adalet Komisyonu Başkanı Oktay Tabur ile görüşen Bakan Gül, 15 Haziran 2021'de haciz işlemi sırasında silahla tehdit edilen haciz memuru Hatice Çakaloğlu'nu ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Daha sonra adliye yakınlarındaki bir iş merkezine geçen Bakan Gül, aynı olayda darbedilen ve silahla tehdit edilen avukat Ege Ogeday Burduroğlu'nu da ofisinde ziyaret etti.

Avukatların görevlerini yaparken şiddete maruz kaldıklarını, tüm vatandaşların avukatların anayasal bir görevi yerine getirdiğini bilmesi gerektiğini belirten Bakan Gül, avukatlar ve yargı çalışanlarına şiddeti kınadığını söyledi.

Gül, şöyle konuştu:

"Bu insanlık dışı uygulamalar, hukuk karşısında da her türlü müeyyideyle karşılaşacaktır. Takipçisi olacağız. Tekrar geçmiş olsun. Avukat bir meslektaşımıza yapılan bu saldırıyı da kınamak, yanınızda olduğumuzu ifade etmek üzere büronuza gelmek istedik. Telefonda konuşmuştuk. Sizin şahsınızda da bütün avukat arkadaşlara geçmiş olsun diyorum. Meslek hayatınızda başarılar diliyorum."

Adalet Bakanı Gül, AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nı ziyaret ettikten sonra kentten ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meriç Ürer

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