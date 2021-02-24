Son dakika haberleri... Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hatay AK Parti İl Kongresi'ne katıldı
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Son dakika haberleri... Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hatay AK Parti İl Kongresi'ne katıldı

24.02.2021 13:40 | Son Güncelleme: 24.02.2021 13:44

Son dakika haber... Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün salonda coşkuyla karşılanması Salonda katılımcılardan görüntüler HATAY - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hatay AK Parti İl Kongresi'ne katıldı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün salonda coşkuyla karşılanması

Salonda katılımcılardan görüntüler HATAY - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hatay AK Parti İl Kongresi'ne katıldı.

Son dakika haberleri... Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hatay AK Parti İl Kongresi'ne katıldı
Son dakika haberleri... Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hatay AK Parti İl Kongresi'ne katıldı
Son dakika haberleri... Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hatay AK Parti İl Kongresi'ne katıldı
Son dakika haberleri... Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hatay AK Parti İl Kongresi'ne katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alican Koç

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.2.2021 13:44:19. #1.14#
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