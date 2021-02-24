Son dakika haberleri... Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hatay AK Parti İl Kongresi'ne katıldı
24.02.2021 13:40 | Son Güncelleme: 24.02.2021 13:44
Son dakika haber... Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün salonda coşkuyla karşılanması Salonda katılımcılardan görüntüler HATAY - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hatay AK Parti İl Kongresi'ne katıldı.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün salonda coşkuyla karşılanması
Salonda katılımcılardan görüntüler HATAY - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hatay AK Parti İl Kongresi'ne katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alican Koç