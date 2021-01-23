Son dakika haberleri | Adalet Bakan Yardımcılığına Yakup Moğul atandı
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Son dakika haberleri | Adalet Bakan Yardımcılığına Yakup Moğul atandı

23.01.2021 05:33 | Son Güncelleme: 23.01.2021 05:37
Son dakika haberleri | Adalet Bakan Yardımcılığına Yakup Moğul atandı

Son dakika gelişmesine göre Adalet Bakan Yardımcılığına, Ceza İşleri Genel Müdürü Yakup Moğul getirildi.

Adalet Bakan Yardımcılığına, Ceza İşleri Genel Müdürü Yakup Moğul getirildi.

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Ceza İşleri Genel Müdürü Yakup Moğul atandı.

Zonguldak'ta 1976 yılında doğan Moğul, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1996'da mezun oldu.

Zonguldak Adli Yargı Hakim Adayı olarak başladığı meslek yaşamında sırasıyla Erzin, Ulus, Horasan Hakimliği, Bingöl Ağır Ceza Mahkemesi - Adalet Komisyonu Başkanlığı, Menemen ve İzmir Hakimliği, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı, Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdürlük görevlerinde bulunan Moğul, evli ve 2 çocuk babası.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

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