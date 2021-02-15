Son dakika haberleri | Açmaya çalıştığı yağ varilindeki patlamayla yaralandı, hastanede öldü
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Son dakika haberleri | Açmaya çalıştığı yağ varilindeki patlamayla yaralandı, hastanede öldü

15.02.2021 13:25 | Son Güncelleme: 15.02.2021 13:44
Son dakika haberleri | Açmaya çalıştığı yağ varilindeki patlamayla yaralandı, hastanede öldü

Son dakika haberi... KONYA'da soba ve mangal kömürü imalatı yapılan iş yerinde çalışan Murat Arı (47), açmak istediği boş yağ varilindeki patlamada yaralandı.

KONYA'da soba ve mangal kömürü imalatı yapılan iş yerinde  çalışan Murat Arı (47), açmak istediği boş yağ varilindeki patlamada yaralandı. Arı, hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, patlamanın varilin içinde biriken havadan kaynaklandığı üzerinde duruyor. 

Olay, saat 12.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Tepeköy Sokak'ta meydana geldi. Murat Arı, çalıştığı sırada boş yağ varilini açmak istedi. Belirlenemeyen nedenle varilin patlaması sonucu yaralanan Arı, ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerince kaldırıldığı yakındaki özel hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olay yerinde inceleme yapan polis, patlamanın varil içerisinde biriken havadan meydana geldiği ihtimali üzerine duruyor.


Son dakika haberleri | Açmaya çalıştığı yağ varilindeki patlamayla yaralandı, hastanede öldü
Son dakika haberleri | Açmaya çalıştığı yağ varilindeki patlamayla yaralandı, hastanede öldü
Son dakika haberleri | Açmaya çalıştığı yağ varilindeki patlamayla yaralandı, hastanede öldü
Son dakika haberleri | Açmaya çalıştığı yağ varilindeki patlamayla yaralandı, hastanede öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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