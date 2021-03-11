Son dakika haberleri: Acil Servisi görevlisi sağlık personeline teşekkür belgesi

Gelen son dakika haberlerine göre Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Acil Serviste görevli tüm sağlık personeline; korona virüs salgını ile mücadele sürecinde özveri ve üstün gayretlerinden dolayı hastane yönetimi tarafından 'Teşekkür Belgesi' takdim edildi.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Acil Serviste görevli tüm sağlık personeline; korona virüs salgını ile mücadele sürecinde özveri ve üstün gayretlerinden dolayı hastane yönetimi tarafından 'Teşekkür Belgesi' takdim edildi.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Afyonkarahisar'da korona virüsle mücadele devam ediyor. Mücadelenin en ön sırasında yer alan Devlet Hastanesi acil serviste görevli sağlık çalışanlarına hastane yönetimi tarafından 'Teşekkür Belgesi' takdim edildi.

Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Mehmet Duran, sağlık çalışanlarının pandemi sürecinde büyük fedakarlıklar gösterdiklerini söyledi. Duran, "Salgın nedeniyle insanların birbirinden şüphe duyduğu böyle bir dönemde sağlık çalışanları; hastalığı taşıyan vatandaşlarımızın tedavilerinin ve diğer bakımlarının koordineli bir şekilde yürütülmesinde bir an bile geri durmayıp, kendi hayatlarını riske atarak büyük bir fedakarlık göstermişlerdir" dedi.

Etkinlik, sağlık çalışanlarına belgelerinin takdim edilmesiyle sona erdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı