Son dakika haberleri... 'Acemi kasaplar' soluğu hastanede aldı
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Son dakika haberleri... 'Acemi kasaplar' soluğu hastanede aldı

Son dakika haberleri... 'Acemi kasaplar' soluğu hastanede aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika yaşam haberine göre Çankırı'da kurbanlık hayvanlarını kesmek isterken yaralanan bazı 75 acemi kasap, soluğu hastanede aldı.

Çankırı'da kurbanlık hayvanlarını kesmek isterken yaralanan bazı 75 acemi kasap, soluğu hastanede aldı.

Çankırı'da kurban kesmeye çalışırken yaralanan kişiler, 112 Acil Servis ekiplerinin yanı sıra kendi imkanlarıyla hastanelere başvurdu. Bayramın ilk gününde kurban kesimi sırasında hayvanların darbesi ya da kesici aletlerle yaralanarak tedavi görenlerin sayısı 75'i buldu. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralılar, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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