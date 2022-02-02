Son dakika haberleri! Aç kalan sokak köpekleri tavuklara saldırdı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da aç kalan sokak köpekleri kümese dadanarak tavukları telef etti. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay Hankendi köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bülent Bölükbaşı'na ait tavuk kümesine, aç kalan 2 sokak köpeği girdi. 25 tane tavuk bulunan kümeste köpekler tavuğu boğarak telef etti. O anlar kümeste bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - ELAZIĞ