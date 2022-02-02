Son dakika haberleri! Aç kalan sokak köpekleri tavuklara saldırdı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı - Haberler
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Son dakika haberleri! Aç kalan sokak köpekleri tavuklara saldırdı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri! Aç kalan sokak köpekleri tavuklara saldırdı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Son dakika haberleri... Elazığ'da aç kalan sokak köpekleri kümese dadanarak tavukları telef etti.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da aç kalan sokak köpekleri kümese dadanarak tavukları telef etti. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay Hankendi köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bülent Bölükbaşı'na ait tavuk kümesine, aç kalan 2 sokak köpeği girdi. 25 tane tavuk bulunan kümeste köpekler tavuğu boğarak telef etti. O anlar kümeste bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - ELAZIĞ

Son dakika haberleri! Aç kalan sokak köpekleri tavuklara saldırdı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Son dakika haberleri! Aç kalan sokak köpekleri tavuklara saldırdı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Son dakika haberleri! Aç kalan sokak köpekleri tavuklara saldırdı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Elazığ, Tavuk, 3. Sayfa, Haber

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