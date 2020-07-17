Son dakika haberleri | ABONELERİMİZİN DİKKATİNE CANLI YAYIN

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Son dakika gelişmesine göre Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy İstanbul Havalimanı'nda açılan "Türkiye'nin Hazineleri; Tahtın Yüzleri" sergisinin açılışında konuşuyor.
17.07.2020 10:16 | Son Güncelleme: 17.07.2020 11:23
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy İstanbul Havalimanı'nda açılan "Türkiye'nin Hazineleri; Tahtın Yüzleri" sergisinin açılışında konuşuyor.
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Kaynak: DHA