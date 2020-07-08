Son dakika haberleri: ABONELERİMİZİN BİLGİSİNE

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Son dakika spor haberi... Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir ve Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna'nın açıklamalarını DHA Feed1 üzerinden yayınlamaktayız.
08.07.2020 21:42 | Son Güncelleme: 08.07.2020 22:35
Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir ve Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna'nın açıklamalarını DHA Feed1 üzerinden yayınlamaktayız.
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Kaynak: DHA