Son dakika haberleri: Ablasını boğarak öldüren genç kız tutuklandı

BAĞLAR, DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR'da ablası Sultan Taruk'u (25) boğarak öldüren Mürüvvet Büşra Fidanboy (20) tutuklandı. Otopsi işlemleri tamamlanan Taruk ise toprağa verildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi'nde meydana geldi. Evli ve 2 çocuk annesi Mürüvvet Büşra Fidanboy ile evli ve 2 çocuk annesi ablası Sultan Taruk arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Fidanboy, ablasını elleriyle boğarak öldürdü. Ardından evden çıkan Mürüvvet Büşra Fidanboy, 10 Nisan Polis Merkezi'ne giderek ablasını öldürdüğünü söyledi. Fidanboy'un ifadesi üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Sultan Taruk'un yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Sultan Taruk'un cenazesi ise Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.