Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından

06.02.2021 21:44 | Son Güncelleme: 06.02.2021 21:55
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 1-0 mağlup eden Galatasaray'da ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, çok sevinçli olduğunu söyledi.

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 1-0 mağlup eden Galatasaray'da ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, çok sevinçli olduğunu söyledi.

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Albayrak, "Kazandığımız için mutlu ve sevinçliyim. Florya'dan ayrılmadan önce hocamızla toplantı yaptık. Fatih hocamın yüzü güldüğünde, kafası rahat olduğunda her maçı alacak güçteyiz. İstediği transferleri yaptık, yüzü gülüyor. Güzel günler bizim olacak. İyi oynadık. Teknik ekibi ve futbolcuları kutluyorum. Florya'dan galibiyet için çıkmıştık. Güzel oynadık ve 3 puanı aldık. Daha çok maç var. Bu derbi ilk de değil son da değil. Bugün biz kazandık yarın başkası kazanır. Camiamıza hayırlı, uğurlu olsun." diye konuştu.

Karşılaşmadaki tek golün sahibi Mustafa Muhammed ile konuşan Albayrak, "Mustafa Muhammed şık ve güzel bir gol attı. Geçen hafta da gol atmıştı, iki haftada iki gol oldu. '10 gol atmadan ailemi İstanbul'a getirmeyeceğim' dedi. Ben de ona 'Çabuk gol at da aileni kavuş' dedim. Aramızda böyle bir konuşma olmuştu." ifadelerini kullandı.

Transfer döneminde başkan Mustafa Cengiz ve yönetimin kendisine görev vererek güvendiğini söyleyen Albayrak, "Transfer dönemi için kitap yazsam bitmez. Sabah 7'de bütün arkadaşlarımla kendi şirketimde çalışırken Fatih hoca geldi. Bir uçak buradan bir uçak Londra'dan tuttum. Pilot arkadaşlara da 5'ten önce getirmeleri için prim verdim. 5'ten önce getirdiler, onlara da teşekkür ediyorum. Bütün yönetimdeki arkadaşlarıma, başkanıma teşekkür ediyorum. Bana yetki verdiler, güvendiler. İyi transferler yaptık. Mustafa Muhammed'i bütün Avrupa izleyecek." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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