Son dakika haberleri | ABD yönetimi, Afgan hükümetinin ABD bankalarındaki rezervlerini dondurdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri | ABD yönetimi, Afgan hükümetinin ABD bankalarındaki rezervlerini dondurdu

Son dakika haberleri | ABD yönetimi, Afgan hükümetinin ABD bankalarındaki rezervlerini dondurdu
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... ABD Hazine Bakanlığının, Afganistan'ın ABD bankalarında tuttuğu ulusal rezervlerini dondurduğu bildirildi.

ABD Hazine Bakanlığının, Afganistan'ın ABD bankalarında tuttuğu ulusal rezervlerini dondurduğu bildirildi.

The Washington Post'un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin pazar günü Afgan hükümetinin ABD bankalarındaki rezervlerini dondurarak Taliban'ın ABD kurumlarında tutulan milyarlarca dolara erişimini engellediği aktarıldı.

Söz konusu kararın Hazine Bakanı Janet Yellen ve Yabancı Varlıkları Koruma Ofisi (OFAC) yetkililerince alındığı belirtilen haberde, bir hükümet yetkilisinin ise daha önce yaptığı açıklamada Afgan hükümetinin ABD'de sahip olduğu merkez bankası varlıklarının hiçbirinin Taliban'a verilmeyeceğine ilişkin değerlendirmeleri hatırlatıldı.

Haberde, dünyanın en yoksul ülkelerinden biri olan Afganistan'ın Amerikan yardımına büyük ölçüde bağımlı olduğu ve bu yardımın şu an tehlikede olduğu ifade edildi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre Afganistan Merkez Bankasının nisan ayı itibarıyla 9,4 milyar dolarlık rezerve sahip olduğu belirtilen haberde, bunun ülkenin yıllık ekonomik üretiminin kabaca 3'te 1'ine tekabül ettiği ve bu rezervlerin büyük çoğunluğunun halihazırda Afganistan'da tutulmadığı kaydedildi.

Haberde, kesin miktarı belirsiz olmasına rağmen ABD'de milyarlarca doların tutulduğu belirtilerek, Beyaz Saray, Hazine Bakanlığı ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin konuya ilişkin yorum yapmayı reddettiği aktarıldı.

Taliban'ın Afganistan'a hakim olma süreci

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

ABD Başkanı Biden, Afganistan'dan çekilme kararını savundu ve sorumluluğu Afgan yönetimine attı
ABD Başkanı Biden, Afganistan'dan çekilme kararını savundu ve sorumluluğu Afgan yönetimine attı
ABD'den Taliban ve diğer taraflara Afganistan'dan 'güvenli' tahliyelere izin verilmesi çağrısı
ABD'den Taliban ve diğer taraflara Afganistan'dan "güvenli" tahliyelere izin verilmesi çağrısı
ABD'nin BM Büyükelçisi Linda Thomas Greenfield, Taliban ve diğer taraflara Afganistan'dan 'güvenli' tahliyelere izin verilmesi çağrısı yaptı.
ABD'nin BM Büyükelçisi Linda Thomas Greenfield, Taliban ve diğer taraflara Afganistan'dan "güvenli" tahliyelere izin verilmesi çağrısı yaptı.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Mehmet Şimşek Mustafa Destici Bekir Pakdemirli
Magazin Hande Erçel Işın Karaca Acun Ilıcalı Aleyna Tilki
Spor Muslera Mesut Özil Lionel Messi Rachid Ghezzal Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri | ABD yönetimi, Afgan hükümetinin ABD bankalarındaki rezervlerini dondurdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.8.2021 21:22:14. #1.15#

title