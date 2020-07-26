Son dakika haberleri | ABD'yi yılın ilk kasırgası Hanna'nın vurması bekleniyor
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Son dakika haberleri | ABD'yi yılın ilk kasırgası Hanna'nın vurması bekleniyor

Son dakika haberleri: ABD'nin Teksas eyaletini yılın ilk kasırgası olan Hanna'nın vurması bekleniyor.

26.07.2020 00:17 | Son Güncelleme: 26.07.2020 00:21

ABD'nin Teksas eyaletini yılın ilk kasırgası olan Hanna'nın vurması bekleniyor.

Korona virüs salgınının merkez üssü olan ABD'yi bu kez de kasırgalar tehdit ediyor. Yılın ilk kasırgası olan Hanna saatte 130 km hızla Teksas eyaletine doğru ilerliyor. Corpus Cristi kasabasında etkisini hissettirmeye başlayan kasırga nedeni ile çok sayıda evin elektriği kesildi. Gecenin ilerleyen saatlerinde etkisinin azalması beklenen Hanna'nın Rio Grande Vadisi'nde sel ve su baskınlarına neden olabileceği uyarısı yapıldı. Yetkililer, vatandaşları önlem alması konusunda uyarıda bulunurken, bazı bölgelerde ise evler tahliye edildi.

Hawaii'yi ise saatte 160 km hızla ilerleyen Douglas kasırgası tehdit ediyor. Big Island, Maui ve Kauai bölgelerinde fırtına uyarısı yapılarak, halk önlem alması konusunda uyarıldı. Şu anda kategori 2 sınıfında olan Douglas'ın Hawaii kıyılarına geldiğinde kategori 1'e düşmesi bekleniyor. Federal Acil Durum Başkanlığı, (FEMA) tarafından kasırgadan etkilenecek olan bölgeler "acil durum bölgesi" ilan edildi. Başkanlık, hayat kurtarmaya yönelik yardımların bölgeye aktarılacağını duyurdu.

(İHA)

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Son dakika haberleri | ABD'yi yılın ilk kasırgası Hanna'nın vurması bekleniyor

Kaynak: İHA

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