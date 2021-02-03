Son dakika haberleri... ABD vize işlemlerinin normale dönmesinin yıllar alabileceği belirtildi
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Son dakika haberleri... ABD vize işlemlerinin normale dönmesinin yıllar alabileceği belirtildi

03.02.2021 21:07 | Son Güncelleme: 03.02.2021 21:17
Son dakika haberleri... ABD vize işlemlerinin normale dönmesinin yıllar alabileceği belirtildi

Son dakika haberleri: NEW ABD Eski Başkanı Donald Trump'ın vize başvurularına getirdiği sınırlamalar ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ABD vize işlemlerinde normale dönülmesinin yıllar alabileceği belirtildi.

NEW ABD Eski Başkanı Donald Trump'ın vize başvurularına getirdiği sınırlamalar ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ABD vize işlemlerinde normale dönülmesinin yıllar alabileceği belirtildi.

New York Times'ın Dışişleri Bakanlığı verilerine dayandırdığı haberine göre, şu an birinci derecede aile yakınları için 380 binden fazla ABD vize başvurusunun sırada beklediği ifade edildi.

ABD vatandaşlarıyla evli olanların veya yeşil kart sahiplerinin öncelik verilen birinci dereceden aile yakınları için göçmenlik vizesi başvurularının normalde 11 ila 17 ay sürdüğü ancak yığılmalar ve salgın sebebiyle bu süreye en az 1 yıl daha eklenebileceği vurgulandı.

ABD konsolosluklarında normalde her yıl yaklaşık yarım milyon göçmene vize verildiği ancak Trump'ın iktidarında bu işlemlerin askıya alınması nedeniyle başvurularda büyük bir yığılma meydana geldiği aktarıldı.

2020'de 1,4 milyar dolar kayıp yaşandı

ABD Başkanı Joe Biden'in göreve gelir gelmez Trump'ın göçmen ve vize politikalarını geri çeviren kararnameler imzalamasına rağmen bunlara ek olarak salgın nedeniyle çalışma kapasitesi sınırlanan ABD konsolosluklarında, normale dönmenin yıllar alacağı uyarısında bulunuldu.

Konsolosluklardaki çalışan sayısı azlığının yanı sıra bütçe sıkıntısının da bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Konsoloslukların yıllık 3,5 milyar dolar olan bütçesinin çoğunun vize işlem masraflarından elde edildiği ancak vize vermelerdeki düşüşler nedeniyle 2020'de 1,4 milyar dolar kayıp yaşandığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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