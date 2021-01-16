Son dakika haberleri... ABD Ulusal Tüfek Derneği NRA, New York'tan Teksas'a taşınmak için iflas başvurusu yaptı

Bir son dakika haberine göre NEW ABD'nin en güçlü silah lobisi kuruluşu olan Ulusal Tüfek Derneği (NRA), kaydının bulunduğu New York'tan ayrılarak Teksas eyaletinde yeniden yapılanmak amacıyla mahkemeye iflas başvurusunda bulunduğunu duyurdu.

NEW ABD'nin en güçlü silah lobisi kuruluşu olan Ulusal Tüfek Derneği (NRA), kaydının bulunduğu New York'tan ayrılarak Teksas eyaletinde yeniden yapılanmak amacıyla mahkemeye iflas başvurusunda bulunduğunu duyurdu.

NRA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, "New York'taki yozlaşmış siyasi ve düzenleyici ortam olduğuna inandığımızdan dolayı Teksas'ta yeniden kurulmak için iflas başvurusunda bulunuyoruz." ifadesi paylaşıldı.

Açıklamada, uzun dönemde daha sürdürülebilir ve gelişebilir imkanlar için NRA'nın New York'un zehirli siyasi ortamından ayrılmak istediği kaydedilerek, 400 bin üyesi bulunan Teksas'ta anayasal hak olan silah edinme özgürlüğünü savunmaya devam edecekleri kaydedildi.

1871'de New York'ta kurulan ve ülke genelinde 5,5 milyon civarında üyesi bulunan NRA'nın, Virginia eyaletinin Fairfax şehrinde bulunan ana merkez binasında ise kalmaya devam edeceği belirtildi.

NRA'nın iflas başvurusunda bulunduğu "bölüm 11" maddesi, kuruluşlara finansal yapılarını yeniden düzenleme imkanı verirken operasyonlarına devam etme izni tanıyor.

New York Başsavcılığı, kaydı New York'ta bulunan kuruluşun yetkilileri hakkında, kişisel lüks harcamalar ve şüpheli bağışlarla NRA'da 64 milyon dolar kayba neden olmak gerekçesiyle 6 Ağustos 2020'de soruşturma başlatmıştı. NRA yöneticileri ise haklarında açılan yasal sürecin siyasi olduğunu iddia ederek anayasal haklarının ihlal edildiğini savunuyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru