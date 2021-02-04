Son dakika haberleri | ABD şirketi McKinsey, afyon bağımlılığındaki rolü nedeniyle 573 milyon dolar tazminat ödeyecek

Son dakika haber... NEW ABD merkezli küresel danışmanlık şirketlerinden McKinsey&Company, uyuşturucu bağımlılığına yol açan ilaç satışlarındaki rolü için 573 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etti.

NEW ABD merkezli küresel danışmanlık şirketlerinden McKinsey&Company, uyuşturucu bağımlılığına yol açan ilaç satışlarındaki rolü için 573 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etti.

McKinsey'den yapılan açıklamada, afyon üreticileri ile olan ilişkileri üzerine haklarında başlatılan soruşturmayla ilgili 49 eyalet savcısıyla anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, McKinsey'nin 573 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul ettiği, bu miktarın çoğunun uyuşturucu bağımlılarının tedavi ve rehabilitasyonunda kullanılacağı kaydedildi.

McKinsey'in Global Yönetici Ortağı Kevin Sneader, hızlı çözüm için bu yolu seçtiklerini belirterek, "Toplumlarımızda ortaya çıkan bağımlılık olayının sonuçlarını yeterince kabul etmediğimiz için derin üzüntü duyuyoruz. Bu anlaşma ile ABD'deki afyon krizinin çözümünün bir parçası olmayı umuyoruz. " ifadesini kullandı.

Bağımlılık yapan afyon katkılı ağrı kesiciler

ABD'de afyon katkılı, bağımlılığa yola açan ağrı kesicilerin yarattığı toplumsal kriz bu ilaçları üreten Purdue Pharma gibi şirketlere ve satışlarda rol oynayan McKinsey'e yönelik tepkilere neden olmuş, söz konusu şirketler hakkında binlerce dava açılmıştı.

Purdue Pharma, afyon katkılı ağrı kesici ilacı OxyContin ile ilgili suçlamaları kabul ederek geçen yıl 21 Ekim'de Adalet Bakanlığı ile anlaşmaya varmış, 8,3 milyar dolar tazminat ödemeyi kabul etmişti.

2007 yılında da benzer suçlamaları kabul eden ve 630 milyon dolardan fazla ceza ödeyen Purdue Pharma, tazminat ödemeleri için iflas başvurusunda bulunmuştu.

McKinsey de bağımlılık risklerinin belgelenmesine rağmen Purdue Pharma'nın ürettiği OxyContin satışlarını arttırmasındaki rolünden dolayı 9 Aralık 2020'de özür dilemişti.

ABD Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezi (CDC), ülkede 2000 yılından bu yana opioid bağımlılığı ve aşırı doz kullanımının 500 bine yakın kişinin hayatını mal olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru