Son dakika haberleri: ABD Savunma Bakanı Austin, Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesinin, Moskova'nın batısında güçlü ve kararlı bir NATO istemediği anlamına geleceğini söyledi. - Haberler
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Son dakika haberleri: ABD Savunma Bakanı Austin, Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesinin, Moskova'nın batısında güçlü ve kararlı bir NATO istemediği anlamına geleceğini söyledi.

AA, Dildar Baykan Atalay - Güncel
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Son dakika haberleri: ABD Savunma Bakanı Austin, Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesinin, Moskova'nın batısında güçlü ve kararlı bir NATO istemediği anlamına geleceğini söyledi.

Son dakika haberlerine göre ABD Savunma Bakanı Austin, Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesinin, Moskova'nın batısında güçlü ve kararlı bir NATO istemediği anlamına geleceğini söyledi.

ABD Savunma Bakanı Austin, Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesinin, Moskova'nın batısında güçlü ve kararlı bir NATO istemediği anlamına geleceğini söyledi.

AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel

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