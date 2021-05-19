Son dakika haberleri: ABD Savunma Bakanı Austin, İsrail Savunma Bakanı Gantz ile iki günde ikinci kez görüştü
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Son dakika haberleri: ABD Savunma Bakanı Austin, İsrail Savunma Bakanı Gantz ile iki günde ikinci kez görüştü

Son dakika haberleri: ABD Savunma Bakanı Austin, İsrail Savunma Bakanı Gantz ile iki günde ikinci kez görüştü
Anadolu Ajansı / Kasım İleri - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, iki gün içinde İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz ile ikinci kez telefonda görüştü.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, iki gün içinde İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz ile ikinci kez telefonda görüştü.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Bakan Austin, İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz ile bir kez daha görüştü. Bakan, İsrail'in kendini savunma hakkına desteğini yineledi. İsrail'in, Gazze'deki operasyonuna yönelik değerlendirmeleri gözden geçirdi ve çatışma ve tansiyonun düşürülmesi çağırısında bulundu." ifadelerini kullandı.

İki gün üst üste yapılan telefon görüşmesinin ardındaki gerçek nedeni açıklamaktan kaçınan Kirby, "(Bakan Austin) Yaşamını yitiren ve yaralananlar konusundaki kaygılarını yineledi ve tansiyonun bir an önce düşürülmesi çağırısı yaptı." dedi.

Kirby, İsrail'in bazı uluslararası medya kuruluşlarının ofislerinin de bulunduğu binayı vurmasının savaş hukukuna uygun olup olmadığına ve ABD'nin İsrail'in o binayı vurmak için kullandığı silahlar konusunda bir soruşturma başlatıp başlatmayacağına ilişkin soruları geçiştirerek, istihbarat konularına girmeyeceğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

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