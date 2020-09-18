Son dakika haberleri: ABD, savaş jetlerini Bulgaristan'a konuşlandırdı
Son dakika habere göre ABD'ye ait 6 adet F-16 tipi savaş uçağının İtalya'dan Bulgaristan'a getirildiği duyuruldu.
18.09.2020 18:58 | Son Güncelleme: 18.09.2020 19:02
ABD'ye ait 6 adet F-16 tipi savaş uçağının İtalya'dan Bulgaristan'a getirildiği duyuruldu. Uçakların ABD'nin Avrupa'da Hava Kuvvetleri 31. Taarruz Kanadından olduğu ifade edildi.
- Bulgaristan
ABD'nin Avrupa'da Hava Kuvvetleri 31. Taarruz Kanadından olduğu belirtilen 6 adet F-16 tipi savaş uçağı, Bulgaristan'ın Graf İgnatievo Askeri Hava Üssü'ne getirildiği bildirildi. Bulgaristan medyası, uçakların İtalya'nın Aviano Üssü'nden getirildiğini duyurdu. Getirilen uçakların Bulgar hava sahasındaki tatbikatlarda kullanılacağı öğrenildi.
- Bulgaristan
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Kaynak: DHA