ABD SAVAŞ GEMİSİ, ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ - Haberler
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ABD SAVAŞ GEMİSİ, ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen, ABD Donanması'na ait 'USS Arleigh Burke' adlı savaş gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

ÇANAKKALE (DHA) - ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen, ABD Donanması'na ait 'USS Arleigh Burke' adlı savaş gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Marmara Denizi'nden saat 15.50'de Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, ABD Donanması'na ait, DDG 51 borda numaralı ve 155 metre uzunluğundaki savaş gemisi 'USS Arleigh Burke', boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra saat 17.15'te Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

ABD SAVAŞ GEMİSİ, ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

ABD SAVAŞ GEMİSİ, ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

ABD SAVAŞ GEMİSİ, ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

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