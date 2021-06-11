ÇANAKKALE ABD SAVAŞ GEMİSİ, ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ
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ÇANAKKALE ABD SAVAŞ GEMİSİ, ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait savaş gemisi 'USS Laboon', Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait savaş gemisi 'USS Laboon', Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Ege Denizi'nden saat 08.00'de Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, ABD Donanması'na ait, 58 borda numaralı 'USS Laboon' adlı savaş gemisi, saat 09.00 sıralarında, Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen savaş gemisi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Gemiye boğaz geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botuyla eşlik edildi.

ÇANAKKALE ABD SAVAŞ GEMİSİ, ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ
ÇANAKKALE ABD SAVAŞ GEMİSİ, ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ
ÇANAKKALE ABD SAVAŞ GEMİSİ, ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ
ÇANAKKALE ABD SAVAŞ GEMİSİ, ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ
ÇANAKKALE ABD SAVAŞ GEMİSİ, ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ
ÇANAKKALE ABD SAVAŞ GEMİSİ, ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ
ÇANAKKALE ABD SAVAŞ GEMİSİ, ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ
ÇANAKKALE ABD SAVAŞ GEMİSİ, ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ
ÇANAKKALE ABD SAVAŞ GEMİSİ, ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ
ÇANAKKALE ABD SAVAŞ GEMİSİ, ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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ÇANAKKALE ABD SAVAŞ GEMİSİ, ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ - Haberler
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