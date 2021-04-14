Son dakika haberleri: ABD savaş gemilerinin Karadeniz'e geçmeyeceği bildirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: ABD savaş gemilerinin Karadeniz'e geçmeyeceği bildirildi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: ABD savaş gemilerinin Karadeniz'e geçmeyeceği bildirildi

Son dakika haberleri... DİPLOMATİK kaynaklar, ABD'nin, Rusya'yla kriz yaşayan Ukrayna'ya destek amaçlı yola çıkan 2 savaş gemisinin Karadeniz'e geçiş işlemi için yaptığı bildiriyi geri çektiğini bildirdi.

Son Dakika: ABD, Karadeniz'e göndereceği savaş gemisi bildirimini geri çekti
Son Dakika: ABD, Karadeniz'e göndereceği savaş gemisi bildirimini geri çekti
Biden tarih verdi: ABD, Afganistan'dan 11 Eylül'e kadar tamamen çekiliyor
Biden tarih verdi: ABD, Afganistan'dan 11 Eylül'e kadar tamamen çekiliyor

DİPLOMATİK kaynaklar, ABD'nin, Rusya'yla kriz yaşayan Ukrayna'ya destek amaçlı yola çıkan 2 savaş gemisinin Karadeniz'e geçiş işlemi için yaptığı bildiriyi geri çektiğini bildirdi.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre; ABD, Dışişleri Bakanlığı'na 2 hava savunma fırkateyni USS Roosevelt (DDG-80) ve USS Donald Cook'un daha önce belirtilen tarihte Karadeniz'e geçiş yapmayacağına dair bilgi verdi.Daha önce yapılan bildirime göre; 2 savaş gemisi bugün ve yarın Boğazlar'dan geçerek, Karadeniz'e açılacaktı. Gemiler, 4 ve 5 Mayıs tarihlerine kadar Karadeniz'de kalacaktı.

Haber:  ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mario Draghi Mustafa Şentop Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Murat Yıldırım Mustafa Üstündağ İbrahim Tatlıses
Spor Gökhan Töre Ersun Yanal Gökhan Gönül Sergen Yalçın Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: ABD savaş gemilerinin Karadeniz'e geçmeyeceği bildirildi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.4.2021 23:37:57. #1.14#

title