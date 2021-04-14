Son dakika haberleri: ABD savaş gemilerinin Karadeniz'e geçmeyeceği bildirildi

Son dakika haberleri... DİPLOMATİK kaynaklar, ABD'nin, Rusya'yla kriz yaşayan Ukrayna'ya destek amaçlı yola çıkan 2 savaş gemisinin Karadeniz'e geçiş işlemi için yaptığı bildiriyi geri çektiğini bildirdi.

DİPLOMATİK kaynaklar, ABD'nin, Rusya'yla kriz yaşayan Ukrayna'ya destek amaçlı yola çıkan 2 savaş gemisinin Karadeniz'e geçiş işlemi için yaptığı bildiriyi geri çektiğini bildirdi.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre; ABD, Dışişleri Bakanlığı'na 2 hava savunma fırkateyni USS Roosevelt (DDG-80) ve USS Donald Cook'un daha önce belirtilen tarihte Karadeniz'e geçiş yapmayacağına dair bilgi verdi.Daha önce yapılan bildirime göre; 2 savaş gemisi bugün ve yarın Boğazlar'dan geçerek, Karadeniz'e açılacaktı. Gemiler, 4 ve 5 Mayıs tarihlerine kadar Karadeniz'de kalacaktı.

Haber: ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı