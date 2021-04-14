ABD savaş gemileri Karadeniz'e geçmiyor
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ABD savaş gemileri Karadeniz'e geçmiyor

İhlas Haber Ajansı / UTKU YAŞAR CÜCE - Haberler | Güncel

ABD savaş gemileri Karadeniz'e geçmiyor Amerika'nın 2 savaş gemisinin Karadeniz'e gitmeyeceğini Türkiye'ye bildirildi.

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ABD savaş gemileri Karadeniz'e geçmiyor

ÇANAKKALE - Amerika'nın 2 savaş gemisinin Karadeniz'e gitmeyeceğini Türkiye'ye bildirildi.

ABD'nin savaş gemileri USS Roosevelt ve USS Donald Cook'un Karadeniz'e geçeceği Montrö Sözleşmesi uyarınca geçen hafta Türkiye'ye bildirilmişti. Rusya ile Ukrayna arasındaki askeri gerilim olduğu süreçte ABD 2 savaş gemisinin Karadeniz'e gitmeyeceğini Türkiye'ye bildirdi.

Ayrıca, ABD savaş gemilerinin Karadeniz'e gideceği noktada Rusya'nın tatbikat başlattığını açıklamıştı. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Ryabkov, konuyla ilgili, ""Görünen o ki ABD kendisini denizlerin efendisi olarak görüyor. Gene de anlamalılar ki birtakım olaylar yaşanması riski oldukça yüksek. ABD'yi uzak durmaları konusunda uyarıyoruz, Kırım'dan uzak, Karadeniz kıyımızdan uzak dursunlar. Bunu kendi iyilikleri için yapsınlar" ifadelerini kullanmıştı.

ABD savaş gemileri Karadeniz'e geçmiyor
ABD savaş gemileri Karadeniz'e geçmiyor
ABD savaş gemileri Karadeniz'e geçmiyor
ABD savaş gemileri Karadeniz'e geçmiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UTKU YAŞAR CÜCE

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