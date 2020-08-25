Son dakika haberleri | ABD'nin Wisconsin eyaletinde polis şiddeti karşıtı protestolar devam ediyor (2) Son dakika gündem haberine göre ABD'nin Wisconsin eyaletinde, polisin Jacob Blake isimli bir siyahiyi arkadan vurması sonrası başlayan polis şiddeti karşıtı protestolar devam ediyor.

ABD'nin Wisconsin eyaletinde, polisin Jacob Blake isimli bir siyahiyi arkadan vurması sonrası başlayan polis şiddeti karşıtı protestolar devam ediyor. Kaynak: AA