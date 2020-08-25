Son dakika haberleri | ABD'nin Wisconsin eyaletinde polis şiddeti karşıtı protestolar devam ediyor (2)
Son dakika gündem haberine göre ABD'nin Wisconsin eyaletinde, polisin Jacob Blake isimli bir siyahiyi arkadan vurması sonrası başlayan polis şiddeti karşıtı protestolar devam ediyor.
25.08.2020 03:52 | Son Güncelleme: 25.08.2020 03:57
ABD'nin Wisconsin eyaletinde, polisin Jacob Blake isimli bir siyahiyi arkadan vurması sonrası başlayan polis şiddeti karşıtı protestolar devam ediyor.
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Kaynak: AA