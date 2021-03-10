Son dakika haberleri: ABD'nin Texas eyaletinde Kovid-19'a karşı maske zorunluluğu dahil tüm kısıtlamalar kaldırıldı
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Son dakika haberleri: ABD'nin Texas eyaletinde Kovid-19'a karşı maske zorunluluğu dahil tüm kısıtlamalar kaldırıldı

10.03.2021 20:09 | Son Güncelleme: 10.03.2021 20:15
Son dakika haberleri: ABD'nin Texas eyaletinde Kovid-19'a karşı maske zorunluluğu dahil tüm kısıtlamalar kaldırıldı

Gelen son dakika haberlerine göre NEW ABD'nin Texas eyaletinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı maske takılması zorunluluğu ile restoran ve diğer iş yerlerine getirilen tüm kısıtlamalar kaldırıldı.

NEW ABD'nin Texas eyaletinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı maske takılması zorunluluğu ile restoran ve diğer iş yerlerine getirilen tüm kısıtlamalar kaldırıldı.

Texas Valisi Greg Abbott'ın geçen haftaki "ekonomik yıkıma" karşı tüm Kovid-19 önlemlerinin kaldırılacağı ve eyaletin "yüzde yüz açılacağı" açıklamasının ardından bugün tüm kısıtlamalar sona erdi.

ABD genelinde California'nın ardından en fazla vakanın görüldüğü ikinci eyalet olan Texas'ta önlemlerin kaldırılması, sağlık uzmanları arasında endişeye neden oldu.

Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu eyalette aşılama oranının ülke genelindeki diğer eyaletlere göre düşük olması da dikkati çekiyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği Johns Hopkins Üniversitesi kayıtlarına göre, ABD'de şimdiye kadar 29 milyondan fazla kişide Kovid-19 tespit edilirken, 527 binden fazla kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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