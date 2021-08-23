Son dakika haberleri! ABD'nin Tennessee eyaletindeki selde ölenlerin sayısı 22'ye yükseldi
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Son dakika haberleri! ABD'nin Tennessee eyaletindeki selde ölenlerin sayısı 22'ye yükseldi

Son dakika haberleri! ABD'nin Tennessee eyaletindeki selde ölenlerin sayısı 22'ye yükseldi
Anadolu Ajansı / Betül Yürük - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: NEW ABD'nin Tennessee eyaletindeki şiddetli yağışların yol açtığı selde hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye çıktı.

NEW ABD'nin Tennessee eyaletindeki şiddetli yağışların yol açtığı selde hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye çıktı.

Eyalet yetkilileri, şiddetli yağışlar nedeniyle Waverly kentindeki otoyolda ulaşımın sağlanamadığını belirterek, Hickman, Houston ve Humphreys bölgelerinde elektrik kesintileri yaşandığını ifade etti.

Yetkililer, selde ölenlerin sayısının 22'ye çıktığını, 45 kişinin ise kayıp olduğunu söyledi.

Selden etkilenen bölgelerde 20.00'dan itibaren sokağa çıkma yasağı devam ederken bölgeye gönderilen helikopter ve yardım ekipleri de arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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