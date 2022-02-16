Son dakika haberleri: ABD'nin Teksas eyaletinde çıkan çatışmada şüpheli öldü, iki polis yaralandı

ABD'nin Teksas eyaletinde yetkililer, iki polisin bir şüpheliyle girdikleri çatışmada yaralandığını, şüphelinin vurularak öldürüldüğünü söyledi.

Harris County Şerifi Ed Gonzalez, olayın kuzeybatı Harris County'de meydana geldiğini bildirdi.

Gonzalez, Twitter hesabında, her iki memurun da hayati tehlike oluşturmayan yaralarla hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Ateş edildiğine dair ihbar aldıktan sonra polislerin olay yerine intikal ettiğini aktaran Gonzalez, şüphelinin polis memurlarına ateş ettiğini ve polisin karşılık verdiğini kaydetti.

Olay hakkında daha fazla bilgi verilmedi.