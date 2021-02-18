Son dakika haberleri... ABD'nin Philadelphia şehrinde silahlı saldırı: 7 yaralı
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Son dakika haberleri... ABD'nin Philadelphia şehrinde silahlı saldırı: 7 yaralı

18.02.2021 00:47 | Son Güncelleme: 18.02.2021 00:50
Son dakika haberleri... ABD'nin Philadelphia şehrinde silahlı saldırı: 7 yaralı

Son dakika haberleri: NEW ABD'nin Pennsylvania eyaletine bağlı Philadelphia şehrinde meydana gelen silahlı saldırıda 7 kişinin yaralandığı belirtildi.

NEW ABD'nin Pennsylvania eyaletine bağlı Philadelphia şehrinde meydana gelen silahlı saldırıda 7 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yerel kaynaklar, dün saat 14.50 sularında Philadelphia'nın kuzeyindeki Olney toplu taşıma merkezi yakınında silahlı saldırı meydana geldiğini duyurdu.

Saldırıda, 7 kişinin yaralandığı kaydedildi. Yaralılar hakkında detay verilmezken acilen çevredeki hastanelere kaldırıldıkları, olayla ilgili bir zanlının gözaltına alındığı açıklandı.

Polis, olay yerinde 2 silah ele geçirirken, saldırıyla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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