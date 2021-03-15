Son dakika haberleri: ABD'nin öldürdüğü Kasım Süleymani'nin İran için petrol satışı da yaptığı ortaya çıktı
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Son dakika haberleri: ABD'nin öldürdüğü Kasım Süleymani'nin İran için petrol satışı da yaptığı ortaya çıktı

15.03.2021 15:19 | Son Güncelleme: 15.03.2021 15:34
Son dakika haberleri: ABD'nin öldürdüğü Kasım Süleymani'nin İran için petrol satışı da yaptığı ortaya çıktı

Gelen son dakika haberlerine göre İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, ABD'nin geçen yıl Irak'ta öldürdüğü Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin petrol satışında da rol aldığını belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, ABD'nin geçen yıl Irak'ta öldürdüğü Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin petrol satışında da rol aldığını belirtti.

Khabaronline haber sitesine göre Cihangiri, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi bünyesinde ABD yaptırımlarını delme amacıyla kurulan Yaptırımla Mücadele Kurulunun çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Cihangiri, "Yaptırımla Mücadele Kurulunda yaptırımların nasıl delineceği ve riskleri ele alınıyor. (Petrol) Nasıl satılacak, gemilere hangi bayraklar takılacak gibi... Bu şartlarda petrol satmayı kabul edenler risk almışlar demektir." ifadelerini kullandı.

Petrol ihracatı için birçok kişinin başvuruda bulunduğunu, ancak başarılı olamadıklarını kaydeden Cihangiri, "Bunlardan hiçbiri bir varil dahi satamadı. Sadece komutan Kasım Süleymani bir süre bize yardım etti." dedi.

İran'ın petrol ihracatı, dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın 2018'de nükleer anlaşmadan çekilmesi ve yaptırımları yeniden uygulamaya başlamasıyla büyük ölçüde azalmıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Süleymani, 3 Ocak 2020'de Uluslararası Bağdat Havalimanı yakınında ABD saldırısında öldürülmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Melih Ahıshalı

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