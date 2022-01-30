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Son dakika haberleri | ABD'nin Las Vegas şehrinde trafik kazasında 9 kişi öldü

AA, Islam Doğru - Güncel
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Son dakika haberleri | ABD'nin Las Vegas şehrinde trafik kazasında 9 kişi öldü

Son dakika haberleri: NEW ABD'nin Nevada eyaleti Las Vegas şehrinde, 6 aracın karıştığı trafik kazasında 9 kişi hayatını kaybetti.

NEW ABD'nin Nevada eyaleti Las Vegas şehrinde, 6 aracın karıştığı trafik kazasında 9 kişi hayatını kaybetti.

Kuzey Las Vegas polis departmanından Alexander Cuevas, kazaya kırmızı ışıktan süratle geçmeye çalışan bir aracın neden olduğunu, 5 araca çarpan aracın sürücüsü ve yanında bulunan kişi de dahil toplam 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin yaralandığını belirtti.

Cuevas, hayatını kaybedenler arasında çocukların da bulunduğunu, kimliklerinin belirlenmeye çalışıldığını ifade etti.

AA / Islam Doğru - Güncel

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