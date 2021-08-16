Son dakika haberleri: ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki orman yangınları
Son dakika gündem haberi: Yükselen duman detayları İtfaiyecilerden detaylar Greenville kasabasında yanan binalardan detaylar Yardım kolilerinin kamyonetten indirilmesi California'nın kuzeybatısında 13 Ağustos'ta başlayan "Dixie" adı verilen yangın sebebiyle 800'den fazla kişiye ev sahipliği yapan eyaletin...
Yükselen duman detayları
İtfaiyecilerden detaylar
Greenville kasabasında yanan binalardan detaylar
Yardım kolilerinin kamyonetten indirilmesi California'nın kuzeybatısında 13 Ağustos'ta başlayan "Dixie" adı verilen yangın sebebiyle 800'den fazla kişiye ev sahipliği yapan eyaletin kuzeybatısındaki tarihi Greenville kasabası tamamen küle döndü, 180'den fazla yapı kullanılamaz hale geldi. Yangından etkilenen Crescent Mills köyü sakinleri için hazırlanan yardım kolileri dağıtıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Neal Waters