Son dakika haberleri: ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki orman yangınları
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Son dakika haberleri: ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki orman yangınları

Anadolu Ajansı / Neal Waters - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Yükselen duman detayları İtfaiyecilerden detaylar Greenville kasabasında yanan binalardan detaylar Yardım kolilerinin kamyonetten indirilmesi California'nın kuzeybatısında 13 Ağustos'ta başlayan "Dixie" adı verilen yangın sebebiyle 800'den fazla kişiye ev sahipliği yapan eyaletin...

Yükselen duman detayları

İtfaiyecilerden detaylar

Greenville kasabasında yanan binalardan detaylar

Yardım kolilerinin kamyonetten indirilmesi California'nın kuzeybatısında 13 Ağustos'ta başlayan "Dixie" adı verilen yangın sebebiyle 800'den fazla kişiye ev sahipliği yapan eyaletin kuzeybatısındaki tarihi Greenville kasabası tamamen küle döndü, 180'den fazla yapı kullanılamaz hale geldi. Yangından etkilenen Crescent Mills köyü sakinleri için hazırlanan yardım kolileri dağıtıldı.

Son dakika haberleri: ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki orman yangınları
Son dakika haberleri: ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki orman yangınları
Son dakika haberleri: ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki orman yangınları
Son dakika haberleri: ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki orman yangınları

Kaynak: Anadolu Ajansı / Neal Waters

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