Son dakika haberleri | ABD'nin ilk siyahi Savunma Bakanı Austin yemin ederek göreve başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri | ABD'nin ilk siyahi Savunma Bakanı Austin yemin ederek göreve başladı

22.01.2021 21:19 | Son Güncelleme: 22.01.2021 21:22
Son dakika haberleri | ABD'nin ilk siyahi Savunma Bakanı Austin yemin ederek göreve başladı

Son dakika haber... ABD Başkanı Joe Biden'ın Savunma Bakanı adayı Lloyd Austin, Senato'dan onay aldıktan sonra Savunma Bakanlığında (Pentagon) yemin ederek görevine başladı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Savunma Bakanı adayı Lloyd Austin, Senato'dan onay aldıktan sonra Savunma Bakanlığında (Pentagon) yemin ederek görevine başladı.

Senato'da 2'ye karşı 93 oyla Savunma Bakanlığı onaylanan Austin, Pentagon'da Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ve Savunma Bakan Vekili David Norquist tarafından karşılandı. Pentagon'da yemin eden Austin, gün içinde bakanlıkta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin brifing alacak.

Kuvvet Komutanları ve Genel Sekreterleri ile yapacağı görüşmeden sonra Austin ilk telefon görüşmesini ise NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile yapacak. Austin'e, ardından Çin konusunda ve Orta Doğu'da devam eden operasyonlar hakkında brifing verilecek.

Austin, James Mattis'ten sonra askerlik mesleğinden emekli olmasının üzerinden 7 yıl geçmediği halde Kongrenin muafiyeti ile ABD Savunma Bakanı olabilen ikinci general oldu. Ayrıca Austin, ABD'nin ilk siyahi savunma bakanı olarak tarihe geçti.

ABD Temsilciler Meclisi ve Senatosu, emekli Orgeneral Austin'e muafiyet sağlayan tasarıyı kabul etmişti. ABD yasalarına göre bir askerin siyasi üst düzey pozisyona atanması için ordudan ayrılmasının üzerinden 7 yıl geçmesi gerekiyor. Bu şartı karşılamayanların bundan muaf tutulması için ise Kongrenin iki kanadı olan Temsilciler Meclisi ve Senato'dan muafiyet alması gerekiyor.

Austin, 2016 yılında orgeneral rütbesiyle ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanlığı görevindeyken emekliye ayrılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ümit Özdağ Devlet Bahçeli Mehmet Ali Çelebi Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Şener Serdar Ortaç Demet Özdemir Jennifer Lopez
Spor Ömer Ali Arda Turan Erol Bulut Fatih Terim Fernando Muslera
Tüm Haberler Türk Tarım Konya Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | ABD'nin ilk siyahi Savunma Bakanı Austin yemin ederek göreve başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.1.2021 21:24:05. #1.14#
title