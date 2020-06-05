Son dakika haberleri: ABD?nin Houston eyaletinde silah mağazası protestocular tarafından yağmalandı
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Son dakika haberleri: ABD?nin Houston eyaletinde silah mağazası protestocular tarafından yağmalandı

Son dakika haberleri... ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un polis tarafından tutuklandığı sırada öldürülmesinin ardından başlayan protestolar tüm ülkede devam ediyor.

Son dakika haberleri: ABD?nin Houston eyaletinde silah mağazası protestocular tarafından yağmalandı
05.06.2020 23:17 | Son Güncelleme: 05.06.2020 23:17

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un polis tarafından tutuklandığı sırada öldürülmesinin ardından başlayan protestolar tüm ülkede devam ediyor. Houston eyaletinde silah mağazaları protestocular tarafından yağmalandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde silah mağazasının kapısı pikap aracın yardımıyla kırıldığı görüldü. Yetkililer silah mağazasına verilen zararın 180 bin dolardan fazla olduğunu dile getirdi.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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