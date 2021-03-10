Son dakika haberleri: ABD'nin Florida eyaletinde göçmenlik yönergesini durdurması için Biden yönetimine dava açıldı

ABD'nin Florida eyaleti başsavcılığı, hapis cezasına çarptırılmış bazı göçmenlerin tutukluluklarını durduran yeni yönergeler nedeniyle Biden yönetimine dava açtı.

Florida Başsavcısı Ashley Moody, yaptığı açıklamada, yeni yönergenin hırsızlık, uyuşturucu kaçakçılığı ve diğer suçlardan hapis cezasına çarptırılan kişilerin gözaltına alınmasının reddedilmesine neden olduğunu ifade etti.

Suçlu göçmenlerin serbest bırakılmasının ve sınır dışı edilmemesinin daha fazla suç işlenmesine yol açacağını vurgulayan Moody, hapis cezasına çarptırılmış bazı göçmenlerin tutukluluklarını durduran yeni yönergeler nedeniyle Biden yönetimine dava açıldığını bildirdi.

Başsavcı Moody, YouTube üzerinden yayınladığı videoda da "Eski ABD başkanları Trump ve Obama yönetimlerince sınır dışı edilmesi gereken suçlular, şimdi Florida'da özgürce dolaşıyor. Bu yönergenin durdurulması bizi daha güvenli hale getiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Biden göreve gelir gelmez kararname imzalamıştı

Daha önce ABD'nin Teksas eyaleti başsavcılığı, yasal olmayan göçmenlerin sınır dışı edilmesini 100 gün durduran Joe Biden yönetimine federal mahkemede dava açmıştı.

Başkan Biden, yemin töreninin yapıldığı 20 Ocak 2020'de Beyaz Saray'a gelir gelmez Eski Başkan Donald Trump'ın yasa dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesini kolaylaştıran politikasını geri çevirmek için kararname imzalamıştı.

Amerika Birleşik Devletleri İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) da tüm bürolarına gönderdiği genelgede, yasa dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesini 100 gün için dondurarak mevcut göçmenlik uygulama politikalarını "sıfırlama ve gözden geçirme" emrini vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer