Son dakika haberleri: ABD'nin başkenti Washington DC'de Kongre Kütüphanesi yakınlarına park ettiği aracının içinden elindeki bombayı patlatmakla tehdit eden sürücü...

Son dakika haberine göre ABD'nin başkenti Washington DC'de Kongre Kütüphanesi yakınlarına park ettiği aracının içinden elindeki bombayı patlatmakla tehdit eden sürücü güvenlik güçlerine teslim oldu.