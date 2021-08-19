Son dakika haberleri: ABD'nin başkenti Washington DC'de Kongre Kütüphanesi yakınlarına park ettiği aracının içinden elindeki bombayı patlatmakla tehdit eden sürücü...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: ABD'nin başkenti Washington DC'de Kongre Kütüphanesi yakınlarına park ettiği aracının içinden elindeki bombayı patlatmakla tehdit eden sürücü...

Son dakika haberleri: ABD'nin başkenti Washington DC'de Kongre Kütüphanesi yakınlarına park ettiği aracının içinden elindeki bombayı patlatmakla tehdit eden sürücü...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre ABD'nin başkenti Washington DC'de Kongre Kütüphanesi yakınlarına park ettiği aracının içinden elindeki bombayı patlatmakla tehdit eden sürücü güvenlik güçlerine teslim oldu.

ABD'nin başkenti Washington DC'de Kongre Kütüphanesi yakınlarına park ettiği aracının içinden elindeki bombayı patlatmakla tehdit eden sürücü güvenlik güçlerine teslim oldu. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamid Karzai Mehmet Şimşek Meral Akşener Mustafa Destici Bekir Pakdemirli
Magazin Cimilli İbo Demet Akalın Yıldız Tilbe Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Gervinho Mustafa Er Rıza Çalımbay Enner Valencia
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberleri: ABD'nin başkenti Washington DC'de Kongre Kütüphanesi yakınlarına park ettiği aracının içinden elindeki bombayı patlatmakla tehdit eden sürücü... - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 21:49:23. #1.15#

title